Тулеев наградил медиков за своё спасение

Аман Тулеев наградил медиков, которые помогли ему пройти курс восстановления после тяжёлой операции. Награды получили два десятка сотрудников московской Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ. Именно там он находился всё лето после возвращения из Германии, сообщает Коммерсант-Сибирь.

Главный врач ЦКБ Николай Витько получил орден почета Кузбасса «За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм». Медали «За честь и мужество» получили два инспектора лечебной физкультуры Илья Мешков и Михаил Столяров.

Медалями «За веру и добро» награждены сотрудники ЦКБ Елена Денисенко, Рината Губайдулина, Марина Вершинина, Елена Мясникова, Ирина Панкова, Валентина Шунаева, Игорь Чекмазов и др.

Этой же награды удостоены массажисты ЦКБ Павел Матюнин и Георгий Грыба. А также заместитель главного врача по терапии Наталья Кириллова, врач эндоскопического отделения Юрий Малов, заведующая отделением рентгеновской диагностики и томографии Оксана Крючкова, врач-психотерапевт Наталья Скуратова, главная медсестра ЦКБ Наталья Самарина и т.д.

Напомним, губернатор Кемеровской области проходил курс реабилитации в Москве с 2 июля и до 12 августа. А 22 августа он провёл первое за лето совещание с главами регионов.