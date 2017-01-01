В Кузбассе распространили оперативное предупреждение: заморозки и грозы

До конца этой недели на территории Кемеровской области ожидаются заморозки по ночам до -3°С.
При том будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м/с, в некоторых районах ожидаются грозы. По утрам и ночам туман, рассказали в Кемеровском Гидрометцентре.
Ранее мы рассказали о погоде на неделю в Новокузнецке.
Прогноз погоды на 07 – 09 сентября 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
07.09
|
+3,+8,
при прояснении местами заморозки до -2
|
+9,+14, местами по югу +15,+20
|
северный
|
3-8,
местами порывы ночью до 13, днем до 15
|
облачно с прояснением, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем в большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, гроза. Ночью и утром местами туман.
|
08.09
|
+1,+6, при прояснениях заморозки до -2
|
+10,+15
|
северо-западный
|
4-9, местами порывы до 16
|
ночью небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах небольшие дожди.
|
09.09
|
0,+5,
при прояснениях местами заморозки до -3
|
+11,+16
|
восточный
|
2-7, местами порывы до 12
|
в отдельных районах небольшие дожди.
novokuznetsk.su
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