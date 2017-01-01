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Новость от 7 Сентября 2017

В Кузбассе распространили оперативное предупреждение: заморозки и грозы

До конца этой недели на территории Кемеровской области ожидаются заморозки по ночам до -3°С.

 При том будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м/с, в некоторых районах ожидаются грозы.  По утрам и ночам туман, рассказали в Кемеровском Гидрометцентре.

Ранее мы рассказали о погоде на неделю в Новокузнецке.

                                                      Прогноз погоды на 07 – 09 сентября 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

07.09

+3,+8,

при прояснении местами заморозки до -2

+9,+14, местами по югу +15,+20

северный

3-8,

местами порывы ночью до 13, днем до 15

облачно с прояснением, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем в большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, гроза. Ночью и утром местами туман.

08.09

+1,+6, при прояснениях заморозки до -2

+10,+15

северо-западный

4-9, местами порывы до 16

ночью небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах небольшие дожди.

09.09

0,+5,

при прояснениях местами заморозки до -3

+11,+16

восточный

2-7, местами порывы до 12

в отдельных районах небольшие дожди.

novokuznetsk.su

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