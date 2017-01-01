В Кузбассе распространили оперативное предупреждение: заморозки и грозы

До конца этой недели на территории Кемеровской области ожидаются заморозки по ночам до -3°С.

При том будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м/с, в некоторых районах ожидаются грозы. По утрам и ночам туман, рассказали в Кемеровском Гидрометцентре.

Ранее мы рассказали о погоде на неделю в Новокузнецке.