В «Ленте» устроили обвал цен

Сеть магазинов «Лента» в честь дня рождения устроила обвал цен, объявив о скидках до 50%

Это предложение действует на 500 товаров, которые можно приобрести до 18 сентября. Скидка распространяется на продукты, газированную воду и бытовые товары.

Также для владельцев карт «Ленты» действует акция по накоплению баллов с чеков. С одного похода в магазин клиенты получат от 0,5% до 5% от суммы, сообщает ВашГород.ру.

Узнать подробнее об акции можно здесь.

Ранее мы писали, что «Лента» начнёт привлекать покупателей разнообразием брендов.