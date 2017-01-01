В России новый налог начнёт действовать в 2018 году

По словам министра энергетики Александра Новака, в ближайшее время правительство внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект о переходе на добавленный доход (НДД).

Проект уже был одобрен на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, передаёт газета Коммерсант.

НДД в отличие от налога на добычу полезных ископаемых берётся с дохода от продажи сырья за вычетом расходов на добычу и транспортировку.

Законопроект предполагает добровольный переход на НДД разработчиков новых месторождений и нефтепроизводителей на скважинах с головой добычей не более 15 млн т.

Принять закон планируют до 1 декабря этого года, а действовать он начнёт уже в 2018-ом.

Напомним, впервые идея о новом налоге была озвучена летом 2015 года.

Ранее мы сообщили, что некоторых жителей Кемеровской области освободили от налогов на несколько лет.