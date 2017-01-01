Глава Минтруда рассказал о судьбе маткапитала

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в правительстве пока не согласовали продление программы материнского капитала до 2023 года, сообщает РБК. Сейчас особое внимание уделено формированию бюджета, поэтому к этому вопросу пока не возвращались.

В начале июня 2017-ого президент РФ Владимир Путин обратился к заинтересованным ведомствам и призвал разработать меры для повышения рождаемости. Чуть позже стало известно, что Министерство финансов и Министерство труда не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в стране.

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала до 2023 года (сейчас она действует до 2018 года). Но в Минфине не согласны и считают, что эти меры наоборот дестимулирует женщин рожать двух детей, ведь до окончания программы останется ещё несколько лет.

