«Простая формула» от ТТК: Интернет + ТВ = выгодно

В Кемеровской области к началу учебного года компания ТТК запустила выгодные тарифные планы «Простой» и «Простая формула» для новых абонентов – физических лиц.

При подключении тарифа «Простой» жители региона получают возможность пользоваться услугой Интернета от ТТК на скорости 100 Мбит/с. При этом абонентская плата составит всего 290 рублей в месяц .

Тариф «Простая формула IPTV» - это пакет из двух популярных услуг: высокоскоростного Интернета и домашнего телевидения по единой выгодной цене 490 рублей в месяц .

В этот раз абоненты, воспользовавшиеся осенним предложением, получают приятный бонус: они могут приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку на специальных условиях — всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года.

При подключении услуги «Цифровое телевидение» можно приобрести в рассрочку и ТВ-приставку на таких же выгодных условиях — 1 рубль в месяц в течение первого года.

Чтобы подключиться к тарифным планам «Простой» или «Простая формула», достаточно оставить заявку на сайте ТТК или в офисах продаж компании до 31 октября 2017 года. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.