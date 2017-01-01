Цой жив: Кандидат Цой в своих агитках использует песни группы “Кино”

В Южно-Сахалинске кандидат в депутаты городской думы удивил всех своими агитками, в которых он использует слова из песен группы “Кино”, а также слоган “Цой жив”.

Пиарщики кандидата обыграли слова песен его известного однофамильца и подобрали к ним слоганы. Например, фраза «Тем, кто ложится спать, спокойного сна» сопровождается лозунгом за тишину после 23:00, фраза «Я объявляю свой дом безъядерной зоной» – выступлением против войны между США и КНДР.

К слову, в Новокузнецке в это воскресенье тоже пройдут выборы. Некоторые новокузнечане будут довыбирать депутата в облсовет после того, как Александр Максимов избрался в Госдуму в прошлом году.