Благодарим тех, кто решился на обновление обоев в этом сезоне!

Традиционно, уже третий год подряд, компания "Обнови обои" проводит "Обойный выходной" в строительный сезон. Он для тех героев ремонта, которые обновляют обои с нами!

В этом году мы решили, что подарков для смелых “обновителей” с хорошим вкусом должно быть много и вручать мы их будем каждый месяц!

50 подарков ежемесячно “Обнови обои” разыгрывает среди зарегистрированных на сайте чеков от любых покупок, совершенных в период с 01.08.2017 по 31.10.2017. Что нужно, чтобы поучаствовать в “Обойном выходном”:

Совершить любую покупку в любом из магазинов "Обнови обои" с 01.08.2017 по 31.10.2017. Зарегистрировать чек для участия в акции на сайте, зайдя в специальную форму. При регистрации необходимо указывать дату чека и его номер. Один раз в месяц на нашем сайте по случайному алгоритму определяются выигрышные чеки. Если ваш чек оказался в их числе, то на ваш электронный ящик придет уведомление о том, где и когда можно получить ваш подарок!

Первый “Обойный выходной” уже состоялся 03.09.2017 и на сайте можно посмотреть список выигрышных чеков. Следующие “Обойные выходные” состоятся 01.10.2017 и 05.11.2017.

Какие подарки ожидают тех, кто обновляет обои с нами?

Подарочные сертификаты на проживание в отеле и билеты в аквапарк (Новосибирск): номер для всей семьи (2 взрослых, 1 ребенок), билеты в Аквапарк для всей семьи, завтрак "Шведский стол", поздний выезд до 18:00 при наличии номеров, парковочное место.

Подарочные сертификаты на поход в ресторан “Паприка” на сумму 3000 рублей.

Подарочный сертификат на изготовление индивидуального цифрового панно в размере 5 кв.м от "ID WALL". Сувенирные “наборы обновителя обоев” (кепка, футболка, рулетка) от компании "Элизиум".

Украшения для дома – наклейки “Decoretto” большого формата XL.

Фотопанно “DIVINO DECOR” “Окно Санторини”, 200 Х 147 см .

Фирменные флешки, спортивные бутылки, зонты-трости “Палитра”.

Фирменные махровые полотенца “Обнови обои”.

С полным текстом правил акции можно ознакомиться здесь.

Первые покупатели уже получили свои подарки в "Обойном выходном"! Благодарим, что выбрали нас в сезон ремонта -2017!

Партнеры “Обойного выходного”-2017:

Информационный интернет-партнер - http://vashgorod.ru

Загляните в “Обнови обои” чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. “Обнови обои” – легко, ярко, для жизни!

Подробнее – на сайте: www.obnovi-oboi.ru, В Контакте: https://vk.com/obnovi_oboi, в Instagram: https://www.instagram.com/obnovi_oboi/ в Facebook: https://www.facebook.com/obnovioboi42/

Для справки: На сегодня под вывеской “Обнови обои” работают 3 магазина: салон-магазин на пр. Курако, 24, магазины на ул. Кирова, 7 и ул. Тольятти, 26.

Каждую неделю в магазины завозятся самые интересные обойные новинки. Фотообои, фотопанно, фрески, жидкие обои, легкие интерьерные зеркала, карнизы и молдинги, ПВХ-фартуки для кухни, самоклеющаяся пленка, рулонные шторы с фотопечатью – всего и не перечислишь.