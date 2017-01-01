Центр Новокузнецка перекроют на время парада

Завтра центр Новокузнецка перекроют на полчаса. 8 сентября в городе пройдёт традиционный Парад российского студенчества. Поэтому движение будет ограничено с 10 часов утра на улицах Кирова и Свердлова. Колонна начнёт двигаться от администрации города до ТРЦ «Сити Молл».

Перестанет ходить и общественный транспорт на этом участке с 10.30 до 11.00 на ул. Кирова в направлении от дома №71 до дома №55; на ул. Свердлова – от пересечения с ул. Кирова вдоль дома №55 до площади Общественных мероприятий. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники