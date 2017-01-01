Регионам запретят повышать тарифы ЖКХ

По словам заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева, в правительстве обсуждается законопроект, который запретит регионам повышать тарифы на электроэнергию и ЖКХ выше среднего предельного уровня роста, установленного федеральными властями. Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщает Интерфакс.

«К примеру, правительство сообщает о среднем росте в 3%, как в прогнозе Минэкономразвития, а в регионах повышают на 12-20%, потому что тарифный орган субъекта так решил», - уточнил он.

Этот законопроект уже согласован с Минэнерго и Минэкономразвития. Виталий Королев отметил, что в законодательстве есть несколько пунктов, которые позволяют на месте повысить тарифы ЖКХ до 10-20%, поэтому нужно внести соответствующие поправки.

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