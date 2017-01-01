Аспирантам хотят повысить стипендию

В правительстве обсуждают возможность повышения стипендий аспирантам, сообщает life.ru. Министр образования и науки Ольга Васильева отметила, что сейчас самое важное для государства – это поддержка молодых талантов.

«Я думаю, что аспирантам повысят стипендию. Разговоры об этом идут», - рассказала она, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пока же аспиранты минимум получают 3 тыс. руб., аспирантская стипендия по техническим направлениям чуть выше - 7 тыс. руб.

Напомним, с 1 сентября российским студентам проиндексировали выплаты на 5,9%.