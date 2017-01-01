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Новость от 7 Сентября 2017

Названы лучшие и худшие управляющие компании по подготовке к зиме

Озвучены перечни управляющих организаций качественно готовящих к зиме обслуживаемый жилфонд и тех, которые относятся к своим обязанностям спустя рукава.

Положительные примеры:

  • «Любимый город»,
  • «Инком-С»,
  • «ЖКХ г.Новокузнецка»,
  • «УЖК», 
  • «КИК»,
  • «УК «Титан», 
  • «Плюс-4 Сервис»,
  • «УЖК-Центр»,
  • «Курс»,
  • «ЗСМК»,
  • «ЖКУ-3»,
  • «УК ЖКХ»,
  • «УК «Веста»,
  • ТСЖ «Мой дом»,
  • «УК «ДСК Сервис»,
  • «УК «Губерния»,
  • «УК Астея»,
  • «Жилфонд СММ»,
  • «Лидер НК»,
  • «Комфорт»,
  • «Успех»,
  • «Перспектива»,
  • «НИК»,
  • «Зенит»,
  •  «РОСТ».

Не предоставляют в районные администрации информацию о выполненных работах по подготовке к зимнему отопительному сезону:

  • «Триумф МК»,
  • «Управдом»,
  • МП «Жилфолнд»,
  • «Регион»,
  • «Агат»,
  • «ЭкоДом»,
  • «Чистый дом»,
  • «Город Сад»,
  • «Престиж-НК»,
  • «Фрегат».

Теперь до 15 сентября Комитету ЖКХ необходимо провести собрания собственников многоквартирных домов, управляемых компаниями аутсайдерами и поставить вопрос о смене УК. Кроме того, зам.главы города по ЖКХ Евгению Буцуку поручено подготовить письмо в прокуратуру с указанием перечня управляющих организаций, руководители которых игнорируют порядок подготовки к отопительному зимнему сезону.

NK-TV.COM

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