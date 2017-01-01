Названы лучшие и худшие управляющие компании по подготовке к зиме

Озвучены перечни управляющих организаций качественно готовящих к зиме обслуживаемый жилфонд и тех, которые относятся к своим обязанностям спустя рукава.

Положительные примеры:

«Любимый город»,

«Инком-С»,

«ЖКХ г.Новокузнецка»,

«УЖК»,

«КИК»,

«УК «Титан»,

«Плюс-4 Сервис»,

«УЖК-Центр»,

«Курс»,

«ЗСМК»,

«ЖКУ-3»,

«УК ЖКХ»,

«УК «Веста»,

ТСЖ «Мой дом»,

«УК «ДСК Сервис»,

«УК «Губерния»,

«УК Астея»,

«Жилфонд СММ»,

«Лидер НК»,

«Комфорт»,

«Успех»,

«Перспектива»,

«НИК»,

«Зенит»,

«РОСТ».

Не предоставляют в районные администрации информацию о выполненных работах по подготовке к зимнему отопительному сезону:

«Триумф МК»,

«Управдом»,

МП «Жилфолнд»,

«Регион»,

«Агат»,

«ЭкоДом»,

«Чистый дом»,

«Город Сад»,

«Престиж-НК»,

«Фрегат».

Теперь до 15 сентября Комитету ЖКХ необходимо провести собрания собственников многоквартирных домов, управляемых компаниями аутсайдерами и поставить вопрос о смене УК. Кроме того, зам.главы города по ЖКХ Евгению Буцуку поручено подготовить письмо в прокуратуру с указанием перечня управляющих организаций, руководители которых игнорируют порядок подготовки к отопительному зимнему сезону.