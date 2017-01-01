Названы лучшие и худшие управляющие компании по подготовке к зиме

Озвучены перечни управляющих организаций качественно готовящих к зиме обслуживаемый жилфонд и тех, которые относятся к своим обязанностям спустя рукава.
Положительные примеры:
- «Любимый город»,
- «Инком-С»,
- «ЖКХ г.Новокузнецка»,
- «УЖК»,
- «КИК»,
- «УК «Титан»,
- «Плюс-4 Сервис»,
- «УЖК-Центр»,
- «Курс»,
- «ЗСМК»,
- «ЖКУ-3»,
- «УК ЖКХ»,
- «УК «Веста»,
- ТСЖ «Мой дом»,
- «УК «ДСК Сервис»,
- «УК «Губерния»,
- «УК Астея»,
- «Жилфонд СММ»,
- «Лидер НК»,
- «Комфорт»,
- «Успех»,
- «Перспектива»,
- «НИК»,
- «Зенит»,
- «РОСТ».
Не предоставляют в районные администрации информацию о выполненных работах по подготовке к зимнему отопительному сезону:
- «Триумф МК»,
- «Управдом»,
- МП «Жилфолнд»,
- «Регион»,
- «Агат»,
- «ЭкоДом»,
- «Чистый дом»,
- «Город Сад»,
- «Престиж-НК»,
- «Фрегат».
Теперь до 15 сентября Комитету ЖКХ необходимо провести собрания собственников многоквартирных домов, управляемых компаниями аутсайдерами и поставить вопрос о смене УК. Кроме того, зам.главы города по ЖКХ Евгению Буцуку поручено подготовить письмо в прокуратуру с указанием перечня управляющих организаций, руководители которых игнорируют порядок подготовки к отопительному зимнему сезону.
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