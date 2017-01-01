Погода на выходных в Новокузнецке: чувствуется дыхание осени

Конец недели в Новокузнецке ожидается довольно прохладным.
Сегодня днём столбик термометра покажет не выше +13 °С. Облачно, возможен дождь. Поднимется юго-западный ветер до 13 м/с.
Утром 9 сентября возможен туман. Вероятность осадков сохранится. Средняя дневная температура составит +12°С, а ночная +5°С.
В воскресенье пасмурно, возможен дождь. Потеплеет до +15 °С.
Ранее синоптики предупреждали о заморозках до -3 °С.
novokuznetsk.su
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