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Новость от 8 Сентября 2017

Погода на выходных в Новокузнецке: чувствуется дыхание осени

Конец недели в Новокузнецке ожидается довольно прохладным. Сегодня днём столбик термометра покажет не выше +13 °С. Облачно, возможен дождь. Поднимется юго-западный ветер до 13 м/с. Утром 9 сентября возможен туман. Вероятность осадков сохранится. Средняя дневная температура составит +12°С, а ночная +5°С. В воскресенье пасмурно, возможен дождь. Потеплеет до +15 °С. Ранее синоптики предупреждали о заморозках до -3 °С. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники



