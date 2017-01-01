Глава Новокузнецка рассказал, кто станет новым главным тренером "Металлурга"

Сегодня глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире прокомментировал уход гендиректора ХК «Металлург».

«В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто выстоял в этой сложной ситуации, когда нас исключили из КХЛ, в том числе и Зиновьева. У меня, конечно, были, есть и остаются к нему претензии, но как спортсмен, он специалист, профессионал и хороший человек, на самом деле. Мы со спонсорами команды долгое время выбирали, куда дальше развиваться. Либо возвращаться в КХЛ, либо упор на молодёжь делать.

Именно поэтому мы пригласили Анатолия Хоменко, он скоро прибудет сюда. Он имеет уникальные методики тренировочных процессов. Мы попробуем изменить схему развития и все же попытаемся вернуться в КХЛ. В субботу ещё будем обсуждать эту тему», - рассказал мэр.