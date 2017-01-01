Председатель комитета ЖКХ рассказал о ремонте дворов и ответил на жалобы жителей на беспредел

Новый председатель комитета ЖКХ Вячеслав Ступин рассказал о ходе работ по ремонту дворов в Новокузнецке. Он отметил, что пока сдано только 40 дворов, и то, как пройдёт программа в этом году, повлияет на объёмы федерального финансирования в будущем.

«Мы учли недочёты этого года и разработали критерии, чтобы попасть дворам на следующий год в программу по ремонту дворов. Скоро опубликуем их в интернете. Жители и управляющие компании смогут заранее подготовиться к будущему году и понять, что и как делать. Потому что много ошибок допускалось в этом году. Есть некоторое непонимание с жителями в плане выполнения работ. Проекты, которые есть, они утверждены жителями, мы их проверили, направили на утверждение в Кемерово, где тоже проинспектировали и суммы, и виды работ», - рассказал Вячеслав Ступин.

Он отметил, что нередко жителям в процессе ремонта двора хочется внести коррективы в проект, но на этом этапе сделать такое невозможно.

«У нас есть определённые сроки, требования, на которые мы сейчас не можем уже пойти. Чуть ранее мы могли — мы обсуждали это на публичных слушаниях, вносили изменения, опять отправляли в Кемерово на утверждение. Сейчас уже прошло время. Это федеральная программа, где жёсткие требования, где каждая сумма, каждый вид работ, отслеживаются, и подрядчики выполняют работы по утверждённому проекту. Мы должны понимать, что это не ремонт в квартире, где мы захотели переклеить обои — и сделали это. А здесь это конкретно федеральная программа с чёткими требованиями и правилами. Хотелось бы понимания от жителей, что это всё серьёзно. Мы действуем на основании закона, а подрядчик — на основании проекта. Если жители хотят дополнительную парковку, например, тогда им нужно напрямую договариваться с подрядчиками и за дополнительные деньги проводить работы», - заявил чиновник.

Сегодня SU рассказал о жалобе жителей домов в Куйбышевском районе по адресу Челюскина, 7 и 9.

«Жители этих домов сегодня недовольны качеством работ. Поясняю, наши специалисты отслеживают поэтапно выполнение всех работ. И некачественно выполненные работы приниматься не будут. Кроме того, к материалам, которые используются в работах, должны прилагаться сертификаты. Плюс, чтобы обезопасить себя и жителей, мы вписали пункт об экспертизе асфальта и бордюрного камня», - прокомментировал Ступин.

Напомним, жители посчитали, что во дворе им сделают «закрытую зону», где они станут изгоями в собственном дворе.