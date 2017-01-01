Крупнейший застройщик Новокузнецка переезжает в другой регион

По данным системы Контур.Фокус, компания ООО "НДСК" им. А.В.Косилова меняет место регистрации.

В мае этого года принято решение об изменении места нахождения. Теперь крупнейший застройщик Новокузнецка будет зарегистрирован в Горно-Алтайске. А значит, часть налоговых поступлений достанутся Республике Алтай.

На конец 2016 года финансовый баланс компании составил 3 млрд рублей. За прошлый год выручка организации составила 532 млн рублей, это почти на 300 млн меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль сократилась более чем в пять раз и составила 10 млн рублей.

Единственным учредителем компании является Лариса Ефремова.