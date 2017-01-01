Россиян предупреждают о проблемах со связью

Учёные зафиксировали вспышку на Солнце. Мощный всплеск произошёл 6 сентября и ожидается, что сегодня начнётся мощная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей с хроническими заболеваниями, сообщает Российская газета.

Уже сейчас поступают сообщения об ухудшении связи в Европе и Америке. Поэтому проблемы со связью и электроникой могут возникнуть и на территории России.

Кроме этого ожидается небольшое повышение радиационного фона, сообщает руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма Сергей Гайдаш.

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Отметим, произошедшая накануне на Солнце вспышка стала самой крупной за последние 12 лет.