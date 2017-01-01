Россиян предупреждают о проблемах со связью

Учёные зафиксировали вспышку на Солнце. Мощный всплеск произошёл 6 сентября и ожидается, что сегодня начнётся мощная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей с хроническими заболеваниями, сообщает Российская газета.
Уже сейчас поступают сообщения об ухудшении связи в Европе и Америке. Поэтому проблемы со связью и электроникой могут возникнуть и на территории России.
Кроме этого ожидается небольшое повышение радиационного фона, сообщает руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма Сергей Гайдаш.Отметим, произошедшая накануне на Солнце вспышка стала самой крупной за последние 12 лет.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники