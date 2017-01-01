Кузбассовцы просят Путина защитить их от шахт и угольных разрезов

Кузбассовцы написали открытое письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить увеличение масштабов шахт и разрезов, сообщает ВашГород.ру.

«В августе этого года принято решение открыть дополнительно шесть шахт и шесть разрезов. Земли превращаются в лунный ландшафт. Но Кузбасс не такой большой регион! Многие жители боятся, что города провалятся под землю от малейшего землетрясения. Мы сами уничтожаем легкие земли», - переживают местные жители.

Петиция была опубликована на сайте Change.org, поэтому эта просьба никак не повлияет на ситуацию, так как эта платформа не имеет юридической силы. Чтобы привлечь внимание властей, нужно создать петицию на сайте «Российской общественной инициативы». Если открытое письмо наберёт 100 тыс. подписей, то глас народа гарантированно рассмотрит экспертная группа.

Ранее мы писали о посёлке Апанас. Местные жители выступают против угольного разреза, который уничтожит уникальную природу.