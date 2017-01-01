В Новокузнецке полицейские поймали продавцов палёного алкоголя

В Новокузнецке участковый отдела полиции «Заводской» узнал, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома через окно торгуют спиртом.

Выяснилось, что этим занимается молодая женщина, которая уже привлекалась к административной и даже уголовной ответственности за торговлю спиртом. Она реализовала опасный алкоголь по 25 рублей за стакан.

«Участковый задержал нарушительницу с поличным, когда она продавала спирт постоянному клиенту спирт. В ее квартире сотрудник полиции изъял один литр спиртосодержащей жидкости», - рассказали пресс-службе УМВД РФ по Новокузнецку.

В отношении женщины составлен административный протокол, все материалы переданы в суд. Ей грозит штраф до 2 тыс. руб.