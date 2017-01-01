В Новокузнецке полицейские поймали продавцов палёного алкоголя

В Новокузнецке участковый отдела полиции «Заводской» узнал, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома через окно торгуют спиртом.
Выяснилось, что этим занимается молодая женщина, которая уже привлекалась к административной и даже уголовной ответственности за торговлю спиртом. Она реализовала опасный алкоголь по 25 рублей за стакан.
«Участковый задержал нарушительницу с поличным, когда она продавала спирт постоянному клиенту спирт. В ее квартире сотрудник полиции изъял один литр спиртосодержащей жидкости», - рассказали пресс-службе УМВД РФ по Новокузнецку.
В отношении женщины составлен административный протокол, все материалы переданы в суд. Ей грозит штраф до 2 тыс. руб.
Всего за 2017-ый полицейские Новокузнецка составили 168 административных протоколов в отношении правонарушителей. Из незаконного оборота изъято более 200 литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что о фактах нарушения антиалкогольного законодательства можно сообщать круглосуточно по телефону дежурной части ближайшего отдела полиции либо по телефону доверия ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-32-70-97.
novokuznetsk.su
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