Какие продукты в Кузбассе подорожали сильнее всего – эксперты

Эксперты Кемеровостата назвали продукты, которые сильнее всего прибавили в цене по итогам августа.

Сразу на 37% подорожал лук, апельсины и сливочное масло на 26% и 24% соответственно. Дороже стал картофель (+ 22%) и творожные сырки (+14,7%). Творожные сырки прибавили 14,7%.

Зато чеснок и лимоны подешевели на 36,58% и 34,92%. Дешевле стали гречка (-32%) и сахар (-14%).

В среднем за год цены на все услуги и товары выросли на 2,5%.

Ранее эксперты подсчитали, что рост цен на бензин обогнал инфляцию более чем в два раза.