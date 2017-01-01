В каких магазинах Новокузнецка «Хрюши» начнут глобальную чистку от просрочки

Волонтёры общественного движения «Хрюши против» рассказали, какие новокузнецкие магазины намерены проверить в сентябре.

«Мы полностью переосмысливали нашу деятельность, поэтому у нас и получился такой большой перерыв. Сейчас обдумываем собственную изюминку. На сентябрь уже назначено три рейда. С датами ещё не определились, но мы выбрали те торговые точки, на которые чаще всего жалуются покупатели. Обязательно посетим магазин «Мария-ра», без неё никуда. «Ярче» стал огорчать всё чаще. Будет дебют и в «Пятерочке», - рассказал руководитель волонтёрского движения в Новокузнецке «Хрюши против» Алексей Каспер.