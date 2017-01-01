У Теле2 проблемы со связью в разных регионах России

Днём 7 сентября у абонентов Tele2 возникли проблемы со связью.

«Tele2 не работает. Не могу позвонить никому уже минут десять. Что происходит?» — написала Екатерина Л.

Сайт Downdetector на момент написания статьи зарегистрировал 74 жалобы на работу Tele2. В группе оператора клиенты массово жалуются на сбои. По словам абонентов, они не могут позвонить с Tele2. Также не доходят звонки с сим-карт других операторов.

О нарушениях в работе пишут абоненты из Кузбасса, Нижнего Новгорода, Новосибирской области, Томска и Сыктывкара, Москвы, Омска и так далее. По словам представителей Tele2, проблему уже решают.

«К сожалению, точных сроков [восстановления связи] нет. Но наши специалисты активно работают над решением возникшей проблемы», — написали в официальном сообществе Tele2.