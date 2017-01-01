В Новокузнецке добавили рейсы на социально значимом маршруте

Маршрут 94а пополнился новыми рейсами. Раньше автобус совершал только четыре рейса в день, теперь их число выросло до 14.

"Рейсы на 94а добавлены на постоянной основе. Добавлены с целью предоставления пассажирам выбора между муниципальными и частными маршрутами. Рейсы с других маршрутов не убраны. Также в ближайшее время планируется еще увеличить социально значимые маршруты, которые пользуются популярность у жителей города", - рассказала novokuznetsk.su пресс-секретарь управления по транспорту и связи Ангелина Осетковская.

Маршрут 94а связывает Новоильинский и Центральный районы города. Удобен тем, что до Левого берега можно добраться минуя вокзал. Обновлённое расписание автобуса 94а в Новокузнецке смотрите на нашем сайте.

Напомним, почти все частные перевозчики подняли стоимость проезда за последние две недели с 18 до 22 рублей. Билет за одну поездку в муниципальном транспорте стоит 16 рублей.