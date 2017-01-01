Кузнецов рассказал, когда центр Новокузнецка преобразится

В этот четверг глава Новокузнецка рассказал о благоустройстве города. Сергей Кузнецов в прямом эфире уточнил, что в ближайшие дни рабочие приступят к реконструкции сквера им. Выпова.

«Мы и в следующем году будем продолжать программу «Пять шагов благоустройства». Буквально на следующей неделе мы начинаем работу по уборке аварийных тополей у нас на Октябрьском, на сопряжении Кирова и Октябрьский. Пока снег не пошёл, будем делать сквер им. Выпова. Документы уже посмотрели, цены отыграли и всё-таки начнём его делать уже в этом году. Я обратился ко всем главам районов найти сквер или парк, который можно привести в порядок. К примеру, в Заводском районе сквер Первопроходцев тоже будем делать. Много работы и в Куйбышевском районе», - сообщил мэр.