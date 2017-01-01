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Новость от 7 Сентября 2017

Эксперты назвали самую дорогую вакансию лета в Кузбассе

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда на территории Кемеровской области и нашли самую дорогую вакансию лета.

 Главному энергетику обещали платить более 190 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, в среднем работодатели готовы платить 27 тыс. руб. в месяц.

Этим летом большой спрос был на рабочий персонал, сотрудников автомобильного бизнеса и производства. Но все рекорды побила медицина. Эта сфера вошла в топ-5 самых востребованных профобластей региона. Популярностью не пользовались управленцы и тренеры.

novokuznetsk.su

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