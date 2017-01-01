Сбербанк запустил новый пакет услуг для малого бизнеса «Лёгкий старт»

Сбербанк сообщает о запуске нового пакета услуг для малого бизнеса «Лёгкий старт». Он предназначен в первую очередь для небольших компаний и начинающих бизнесменов.

«Лёгкий старт» — пакет услуг без абонентской платы. Кроме того, он предполагает бесплатное открытие счёта. Осуществление переводов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей, будет проводиться без взимания комиссий. Бесплатными также будут до трех внешних платежей в месяц - на счета в других банках (без учета налоговых платежей, комиссии с которых не взимаются). Эти условия не являются временными и распространяются на неограниченный по времени срок. Кроме того, клиенты, подключившие «Легкий старт», смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка.

Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса.

«Мы знаем, как непросто делать первые шаги в предпринимательстве и прекрасно понимаем, что на старте бизнеса клиенты особенно чувствительны к любым статьям расходов, — прокомментировал запуск нового пакета услуг президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Понимая это, мы решили пойти на беспрецедентный шаг и впервые запускаем бесплатный пакет услуг для малого бизнеса. Банк заинтересован в развитии культуры предпринимательства в стране. Мы хотим, чтобы перед человеком, решившим начать свое дело, стояло как можно меньше барьеров, в том числе финансовых. «Легкий старт» был разработан в первую очередь с учетом потребностей начинающих предпринимателей. Мы верим, что начав свое дело с «Легким стартом», наши клиенты смогут реализовать и масштабировать свои идеи».

Более подробная информация о пакете услуг «Лёгкий старт» — на сайте банка.