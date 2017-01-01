Власти предложили построить логистический центр на въезде в Новокузнецк

Глава Новокузнецка в прямом эфире обратился к бизнесменам с предложением построить крупный логистический центр.

«Я лично неоднократно обращался к народным депутатам с тем, чтобы инициировать новое городское правило, новый закон о запрете въезда большегрузов на территорию Новокузнецка. Мы к этому вопросу будем возвращаться. Конечно, город – это территория больших компромиссов. Прежде чем что-то ломать, нужно найти альтернативу. Поэтому я предлагаю представителям бизнеса подумать, как можно сделать большой логистический центр на въезде в город, чтобы разгружать там большегрузы с продуктами и техникой. Тогда по городу будет развозить всё более мобильный транспорт. Но сейчас взять и запретить нельзя», - считает Сергей Кузнецов.