Тулеев устроил разнос начальнику департамента здравоохранения

Аман Тулеев отстранил от занимаемой должности начальника областного департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Сина.

Причиной стали невыполненные поручения губернатора и жалобы населения на хамство со стороны врачей. По мнению главы региона, каждое обращение жителей должно объективно и тщательно разбираться.

Кроме того, Аман Тулеев назвал раздутым штат работников областной больницы, которые непосредственно не оказывают помощь пациентам. На зарплату 12 заместителей главврача тратится около 1 млн рублей в месяц, зарплата самого главврача - 100 тысяч рублей. При этом около 10 миллионов выделяют ежемесячно на зарплаты всего административно-управленческого аппарата больницы, сообщает АКО.

Губернатор потребовал навести порядок в сфере закупок. Этому поможет специальная компьютерная программа учёта всех закупок от карандаша до томографа и медикаментов. Например, эндоскоп для областной клинической больницы обошёлся в 26 954 рублей, а областная детская больница приобрела его дешевле - за 19 тысяч рублей. Кушетки больницы в Новокузнецке куплены более чем за восемь тысяч рублей, в Междуреченске - за три тысячи. В связи с этим, в регионе пройдут тотальные проверки всех закупок больниц.

Ранее мы рассказали, что Аман Тулеев наградил кузбасских врачей, которые его лечили.