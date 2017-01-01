Через 4 года здесь будет…: сопоставляем стихи Маяковского и эпоху Кузнецова

Ровно четыре года назад в Новокузнецке прошли внеочередные выборы главы города, победу в которых одержал экс-замгубернатора Сергей Кузнецов. Молодой активный политик значительно отличался от своего предшественника Валерия Смолего. Своей решительностью он чем-то напоминал горожанам Сергея Мартина и вселял надежду, что через четыре года здесь будет город-сад.

Сергей Кузнецов победил на выборах, набрав, по официальным данным, 171 032 голоса или 86% от числа проголосовавших.

До очередных выборов остался всего год. Но, как пояснила novokuznetsk.su пресс-секретарь мэра Валерия Клишина, пока говорить, пойдёт ли Сергей Кузнецов на второй срок, рано. Зато четыре года - приличный срок, чтобы подвести определённые итоги.

“Через четыре года здесь будет город-сад” - написал в 1929 году о Новокузнецке Владимир Маяковский. Мы решили сопоставить его стихотворение “Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка” с событиями, которые произошли в городе за четыре года Сергея Кузнецова.