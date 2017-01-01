Через 4 года здесь будет…: сопоставляем стихи Маяковского и эпоху Кузнецова

Ровно четыре года назад в Новокузнецке прошли внеочередные выборы главы города, победу в которых одержал экс-замгубернатора Сергей Кузнецов. Молодой активный политик значительно отличался от своего предшественника Валерия Смолего. Своей решительностью он чем-то напоминал горожанам Сергея Мартина и вселял надежду, что через четыре года здесь будет город-сад.
Сергей Кузнецов победил на выборах, набрав, по официальным данным, 171 032 голоса или 86% от числа проголосовавших.
До очередных выборов остался всего год. Но, как пояснила novokuznetsk.su пресс-секретарь мэра Валерия Клишина, пока говорить, пойдёт ли Сергей Кузнецов на второй срок, рано. Зато четыре года - приличный срок, чтобы подвести определённые итоги.
“Через четыре года здесь будет город-сад” - написал в 1929 году о Новокузнецке Владимир Маяковский. Мы решили сопоставить его стихотворение “Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка” с событиями, которые произошли в городе за четыре года Сергея Кузнецова.
По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
Сергей Кузнецов рьяно борется за качество общественного транспорта. Он открыто выступил против водителей в шортах и “старых телег” частников. Теперь в Новокузнецке большинство маршруток обновились. Но проблема с транспортом, к сожалению, не решена.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
“Вода и под и над” в Орджоникидзевском районе - из частного сектора она почти не уходит. С меткого слова Сергея Кузнецова район называют местной Венецией.
Впервые выступая перед депутатами с бюджетным посланием Сергей Кузнецов заявил, что нужно “потерпеть два года”...
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Грязь: борьба с ней идёт с переменным успехом.
Например, расклейщиков объявлений, вроде бы, удалось победить, а вот со стихийной торговлей так и не разобрались. Одно время сражались с парковками на газоне, но потом всё снова успокоилось.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Несмотря на все проблемы с бюджетом мэру и его команде удалось за четыре года сдать большое число знаковых городских объектов:
Проспект Курако, Кузнецкий мост
и многие другие
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
“Впотьмах” пришлось бы сидеть новокузнечанам, если бы не бывший работник УДКХ и Б Фёдор Зернин, которого потом Сергей Кузнецов обвинил в растрате городского бюджета и отдали под суд. Однако благодаря Зернину город, провалив тендеры на освещение улиц, остался со светом.
А что касается “подмокшего хлеба”, то уже не первый год горожане пытаются разобраться с системой поставок продуктов в “Комбинат питания”, который снабжает едой детские сады и школы.
Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Сергей Кузнецов принял участие в создании ролика о городе, продекламировав Маяковского
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Взрывы кудахтают вокруг города уже много лет. Самый громкий раздался в июне 2013 года - на разрезе Бачатский. Он отозвался мощнейшим землетрясением.
Сегодня социальный взрыв может прогреметь в посёлке Апанас. Взрывы же на территории Новокузнецка мэр называет “хлопками”, как это произошло в 2014 году после аварии на ЗапСиб ТЭЦ.
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Стройки стенами не встают, но об этом позже.
А вот вместо мартенов на ЗСМК Сибирь воспламеняют новыми конвертерами, не отстаёт и НкАЗ.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Крупнейшие застройщики переживают не лучшие времена, крупных строек в Новокузнецке почти не осталось.
“Городскую тайгу” периодически вырубают, но появляются и новые скверы.
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».
История города-сада пишется неразборчиво...
Несколько предприятий и организаций за последние годы обанкротились. Рабочие НКВЗ выбивали долги по зарплате.
Лопнул “Новокузнецкий муниципальный банк”.
Нет “Южкузбасстроя”, закрылись местные сети “Солнышко” и “Ближний”, крупные предприятия регистрируются в других регионах.
Хоккейный “Металлург” вылетел из КХЛ, футбольный - лишился профессионального статуса.
Горожане в надежде на лучшую жизнь переезжают в другие города.
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
В Новокузнецке открыт новый арт-объект - годы спустя на домах у привокзальной площади установлена фраза из стихотворения Владимира Маяковского.
Город готовится к 400-летию.
Мэр открыл отреставрированный памятник Маяковскому.
novokuznetsk.su
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