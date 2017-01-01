Новокузнечанка возмущена поведением водителя маршрутки

В редакцию SU обратилась возмущённая новокузнечанка, которая пожаловалась на водителя частного автобуса. По её словам, он курил во время рейса.

«Вчера, 7 сентября, ехала по маршруту №35 и увидела, что водитель курит во время движения. При этом в салоне висела табличка, что автобус не курящий. Как так?! Рядом сидел ребёнок. Но водителя не волновало, что автобус был забит битком. Объясните, почему дети должны дышать сигаретным дымом? За какой комфорт мы должны оплачивать проезд?!» - возмущена горожанка.

По её словам, кондуктор сделала замечание водителю, после жалоб пассажиров. О неприятной ситуации знает и владелец частного маршрута. По словам помощника руководителя Евгении Золотовой, с водителем проведена разъяснительная беседа, он оштрафован за курение на рейсе.

«Я уже извинилась. Вчера мы разговаривали по телефону с этой женщиной. Сразу после сигнала, нашли водителя, сняли его с рейса и провели внеплановое собрание, где ещё раз напомнили о запрете курить и разговаривать по телефону во время движения. Водителю выписан штраф в размере пяти тысяч рублей», - разъяснила она.

Председатель «Гильдии перевозчиков Кемеровской области» Евгения Корюкова рассказала, что если пассажиры заметили какое-либо нарушение со стороны водителей или кондукторов, то нужно обязательно запомнить номер автобуса, время и сохранить билет.

«Мы прикладываем все меры, чтобы повысить качество обслуживания. Жалобы отрабатываем в самые короткие сроки. После повышения платы за проезд, увеличили и штрафы для персонала с 500 до 550 рублей. Сообщать о нарушениях нужно по телефону 74-01-95 или на сайте автолайн 42», - уточнила она.

Напомним, с конца августа многие частные перевозчики Новокузнецка повысили плату за проезд до 22 рублей.