Простые способы преобразить свою квартиру

Новокузнечане давно уже знают, что «Кузбасс Посуда» – это не только посуда. Но всё равно удивляются. Здесь действительно есть всё, что только может понадобиться.

Ладно, всё для кухни – оборудованной хоть на выставку достижений образцовых хозяек. Ладно, любой домашний текстиль. Всё для отдыха. Всё для праздников. Школа. Ремонт. Сад. Даже резиновые сапоги и банные тапочки. Даже ванночки для младенцев. Даже буксировочные тросы для авто. А ещё «Кузбасс Посуда» – это тысячи товаров собственного производства. И вся продукция по оптовым ценам! Удивлены?

Например, в «Кузбасс Посуде» столько модульных картин на холсте, что хоть картинную галерею открывай. Но зачем галерея дома? А вот классная модульная картина «на любимой стенке» – это вещь. Не просто модный тренд для домашнего интерьера – настоящее художественное произведение, связанное общей задумкой и состоящие из нескольких модулей одинакового или разного размера, горизонтальных и вертикальных, созданием которых «балуются» известные современные художники.

Ирисы, пионы, орхидеи, розы, крокусы. Кленовые листья или цветущая вишня. Альпийский луг или горное озеро. Мост Золотые ворота или мостик у водопада. Бабочки. Лебеди. Тигры. Кофе. Дзен с морской звездой. Ветряная мельница в окружении огромных подсолнухов. Красота! Любая комната сразу преображается, и прямо чувствуешь, как благотворная энергия Ци уже радостно циркулирует по дому. Любуйся и отдыхай. Ешь, танцуй, люби.

Конечно, модульным картинам хорошо, когда есть пространство. А вот «старыми добрыми» картинами в багетах можно украсить какой-нибудь уютный домашний уголок. В «Кузбасс Посуде» таких украшений тоже великое множество – на цвет и на вкус любого товарища. Можно повесить в комнату дочки мимишного котёнка, на кухню – клубнику или кофейную чашку, в спальню – летящего белого филина или лебединую семью. А можно составить чудные композиции. Например, из картины с жёлтыми тюльпанами и такой же по размеру с розовыми тюльпанами. Или взять сразу три картины – акварельные ирисы, венецианский канал и чёрных лебедей. Выглядит супер (а стоит смешно).

Да, радовать себя не только приятно, но и полезно – для хорошего самочувствия и красивого домашнего интерьера. Тем более что «Кузбасс Посуда» предоставляет для этого впечатляющий выбор возможностей. Но, витая в ирисно-лебединых облаках, время от времени надо спускаться на землю – домашних хлопот ведь всегда хватает. Например, стирки-сушки-утюжки. А по всем этим вопросам тоже в «Кузбасс Посуду»!

Любые порошки, «ласки», кондиционеры и так далее – это раз. А главное – хоть десятиметровые, хоть двадцатипятиметровые хромированные сушилки для белья. И конечно, гладильные доски. Всё это – ну кроме бытовой химии – производит «Алтайский металлист». А ещё всевозможные вешалки, подставки и «подцветочники», а ещё сушилки для посуды и полки в ванную, а ещё полки для обуви в три и четыре яруса и складные столы и стулья.

Если честно, это всего лишь десятая часть всех товаров собственного производства в «Кузбасс Посуде». Есть множество симпатичных сувениров, кашпо, копилок, ваз и садовых фигур из гипса – кстати, на эти фигуры сейчас большая скидка. Плюс удивительное разнообразие фоторамок и часов, а также всевозможных «красивостей» и «полезностей» из дерева.

Известно, что во время покупок мозг женщины вырабатывает эндорфины – гормоны радости. А если можно купить всё, что нужно, потому что цены на все товары оптовые? Это ж сколько эндорфинов будет – никаких пироженок не надо! Действительно, «Кузбасс Посуда» способствует безопасной выработке гормонов радости и тем самым даже борется с лишним весом, который можно набрать, если в погоне за эндорфинами чересчур увлечься сладким.

Можно получить качественную эндорфиновую зарядку «офлайн» – в большом магазине «Кузбасс Посуды» на улице Доз, 19. А можно онлайн. А заодно, конечно, выбрать хоть модульную картину, хоть сушилку для белья, хоть ванночку для малыша.