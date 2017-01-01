Новокузнечан заманивают на выборы бесплатной едой и подарками

В эти выходные в Новокузнецке пройдут довыборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва по 18- избирательному округу. Это коснётся жителей Орджоникидзевского и частично Кузнецкого районов, которые должны отдать свой голос 10 сентября.

В честь этого с 10:00 до 14:00 на всех избирательных участках Орджоникидзевского района организуют дегустацию продукции местных производителей и устроят чайные столы. А на 12 участках начнут работать полевые кухни. Вдобавок для избирателей будут организованы развлекательные программы, мини-выставки и мастер-классы.

Кроме этого в день выборов заработают торговые точки, где можно купить товары со скидкой в 10%.

На 12 избирательных участках Кузнецкого района в день голосования будут организованы квалифицированные консультации специалистов различных сфер деятельности: социальная защита, медицина, муниципальные услуги. А на участках №641 (школа №30) и №651 (ДЮСШ 5) развернется торговля товарами первой необходимости со скидкой 10%-15% от розничной цены. На остальных заработают предприятия общепита.

Для избирателей Кузнецкого района подготовили подарки - 30 сертификатов на обучение в автошколе «АльянсАвто», более 700 дисконтных карт и талонов, а также билеты в различные районные и городские культурные учреждения.