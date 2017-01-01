У россиян вырастут пенсии

Правительство РФ поставило перед собой задачу довести пенсии россиян до прожиточного минимума.

В 2017-ом году индексация произойдёт на 4,5%, на что дополнительно направят 99, 7 млрд рублей, рассказал председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Повышение коснётся 3,9 млн человек в 69 регионах страны, передаёт ВашГород.ру.

«Мы должны довести пенсию до прожиточного минимума во всех российских субъектах», - заявил представитель ПФР.

Напомним, за первый квартал 2017 года прожиточный минимум достиг 9909 руб. (за четвёртый квартал 2016 эта сумма была меньше - 9 691 руб.)