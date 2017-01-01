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Новость от 8 Сентября 2017

В Новокузнецке вандалы метят город свастикой

Горожане продолжают жаловаться на вандалов, которые буквально метят город свастикой. Неизвестные нарисовали символ нацизма на мосту через Абушку в районе бани №1.

 «Похоже, у нас завелись доморощенные скинхеды. У них что, обострение осеннее?», - жалуется горожанка ВашГород.ру.

Несколько дней назад новокузнечане заметили свастику на символе Победы – вандалы испортили рисунок ко Дню Победы на одном из домов Новокузнецка. Городские власти быстро его восстановили.

novokuznetsk.su

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