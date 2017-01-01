Новокузнечане жалуются на засилье магазинов и нехватку кружков для детей

В минувший четверг глава Новокузнецка общался с горожанами в прямом эфире. К Сергею Кузнецову обратилась жительница Новобайдаевского района.

Она пожаловалась на засилье магазинов и посетовала, что для детей в этом районе не строят никаких спортивных комплексов и не открывают дополнительных творческих кружков.

«Может быть, вы не в курсе, но у вас есть культурный центр «Уголёк». Конечно, там нет таких крупных кружков, как в центре. Эту проблему надо решать. Этот вопрос мы поднимали на сессии моногородов, чтобы привлечь деньги со стороны федерации, хотя бы на принципах софинансирования. Но не всё сразу», - рассказал мэр.

Также он рассказал, как преобразится центр Новокузнецка.