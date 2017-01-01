Минтранс хочет отменить транспортный налог

В Министерстве транспорта РФ хотят отменить транспортный налог и вместо него внедрить экологический сбор. Эксперты подготавливают обоснования для законопроекта и планируют включить эти поправки в Транспортную стратегию РФ до 2030 года.

В этом документе прописаны основные схемы снижения энергоемкости транспорта и более широкого применения экономичных транспортных средств, сообщает газета Известия.

В рамках действующего законодательства, транспортный налог должен платить каждый владелец авто раз в год, а юрлица – поквартально. Узнать точный размер налога можно на сайте ФНС.

Напомним, в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект о переходе на добавленный доход (НДД).