Медики назвали самую опасную болезнь россиян

По мнению заведующего кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ Аркадия Верткина, россияне часто умирают из-за последствий не диагностированного диабета. Поэтому он уверен, что фактическое число болеющих им людей значительно превышает официальную статистику.

Учёный считает, что диабетиков лечат по устаревшим методам, поэтому в России очень высокий уровень смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.



«У нас много людей умирает от сахарного диабета, даже не зная о том, что больны. У этого заболевания нет никаких морфологических признаков, и когда человек умирает, сказать, был диабет или не был, невозможно», - заострил внимание медик.

Он добавил, что необходимо внедрять инновационные препараты, чтобы переломить сложившуюся ситуацию в стране. Ведь методы лечения вызывают много побочных реакций, передаёт издание medikforum.ru.

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