Тулеев отчитал мэра Новокузнецка за излишнюю показуху

Накануне Аман Тулеев провёл совещание по вопросам ЖКХ и здравоохранения. Он особо подчеркнул, что кузбасским городам надо готовиться к зиме и отметил, что в Новокузнецке всегда возникают проблемы с подвозом угля. Кроме того, он обратился к Сергею Кузнецову и потребовал прекратить показуху.

«Завозить уголь надо уже сейчас. Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Яшкинский район – в этих городах всегда есть проблема с углём. И вместо того, чтобы Кузнецову выступать, я смотрю, ты выступаешь, что любишь город. Не хватало, чтобы ты город не любил. Я разберусь с угольным департаментом, я со всем разберусь, а с чем разбираться-то? Чего кино показывать? Кончайте эту показуху. Ты лучший мэр, у тебя хороший рейтинг и без этого. Сядьте и разберитесь, какие разрезы и шахты поставляют уголь в Новокузнецк, какой марки, составьте график и распишитесь не кровью, так чернилами и следите сутками. Город тяжелейший. Какие разборки? 15 сентября должны начать отопительный сезон», - заявил губернатор Кемеровской области.

Напомним, уже несколько месяцев Сергей Кузнецов каждый четверг в эфире "Ново-ТВ" программы «Утро с мэром» рассказывает о проблемах города и принимает жалобы новокузнечан.