Миллиардер и "предатель Кузбасса" купил отель в Германии

Успешный предприниматель и миллиардер Владимир Мельниченко купил пятизвездочный отель Louis C. Jacob за 40 млн евро в элитном районе Гамбурга (Германия). Это он сделал ещё два года назад, но только сейчас стало известно о приобретении, сообщает life.ru.

Бизнесмен успел отремонтировать часть номеров, бар, ресторан, гостиную, уже купил новую мебель. В ближайшее время приступит к ремонту кухни.

Между тем, эксперты отмечают, что арендная плата за управление отелем достигает 1 млн евро в год. Поэтому он окупится не раньше 2025 года, несмотря на то, что Louis C. Jacob является старейшим заведением, которому более 200 лет.

Напомним, Владимир Мельниченко известен как основатель холдинга "Сибуглемет". В 2013 году он продал свою долю. Спустя год в своём публичном выступлении губернатор Кемеровской области назвал миллиардера "предателем интересов Кузбасса", охарактеризовав его поступок как безнравственный, бесчеловечный и аморальный.

К слову, в прошлом году бизнесмен занимал 179-е место в российском списке миллиардеров Forbes, его состояние оценили в $450 млн.