Россияне перестали доверять банкам

Россияне стали меньше доверять банкам, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям.

За год доля граждан, которые готовы хранить деньги на банковских счетах, снизилась с 67% до 60%. И только 14% полностью доверяют банкам.

Не хотят хранить деньги и в НПФ – в 2017 –ом уровень доверия НПФ упал на 9 п.п., достигнув 15%.

С опаской россияне стали относиться и к страховым компаниям – падение за год с 40% до 35%, сообщают эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

На отношении потребителей отразилась «суматоха» в СМИ, где активно обсуждались отзывы лицензий и проблемный фон вокруг крупных игроков рынка.

«Это не могло не отразиться на отношении потребителей, в частности на их доверии к финансовым институтам», - считает гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

Ранее мы рассказали, что россияне стали чувствовать себя чуть богаче.