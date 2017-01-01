Осень - лучшее время для посадки растений: где и как выбрать саженцы в Новокузнецке

Именно осенью, советуют специалисты, лучше высаживать большинство плодовых деревьев, особенно те, что с косточками. Сроки посадки - сентябрь до середины октября, то есть как раз сейчас самое время этим заняться. Но как это сделать, когда много вопросов и страхов сделать что-то не так. В этом нам помогает разобраться директор питомника Green Way Надежда Пахарева.

Недавно приобрели участок и хотим посадить саженцы. Можно ли это делать осенью?

Существует два наиболее благоприятных времени года для посадки растений - весна и осень. У каждого из них есть свои плюсы.

Например, осенью выбор саженцев намного обширнее. Весной можно столкнуться с обилием снега на участке, который может долгое время не позволить приступить к работе. А посадка осенью позволит растению укорениться и окрепнуть к весне. С первым теплом побеги текущего года пойдут в рост и не будут болеть.

А вдруг я что-то сделаю не так?

Не стоит волноваться. Питомник Green Way работает уже более шести лет на рынке. Продажа деревьев, кустарников и иных растений - один из основных направлений нашей деятельности. Мы всегда готовы проконсультировать наших покупателей.

Мы всегда готовы проконсультировать наших покупателей, подсказать, какие сопутствующие материалы для посадки лучше выбрать, рассказать об особенностях того или иного вида. Квалифицированные продавцы стараются найти индивидуальный подход к каждому покупателю, возможно, поэтому у нас уже сформировался некий «клуб единомышленников».

Пока родители заняты покупками, дети могут активно и безопасно провести время на специальной игровой площадке. Игровое оборудование и элементы декора сада также входят в ассортимент питомника. А с ноября начинаются занятия в Открытой школе юного флориста. Здесь ребятишки могут научиться составлять букеты, получить навыки декорирования, создать собственные сувениры из природных материалов.

Понятно. А какие растения у вас можно купить?

Мы работаем с питомниками, которые занимаются селекцией растений, районированных для нашей климатической зоны. Так плодово-ягодные саженцы предлагаются выведенные с НИИ Лисавенко, передовой центр научной селекции и агрономии Сибири.

Питомник Green Way не просто точка сбыта растений, мы как ландшафтники даём на растения гарантию при нашей посадке и поэтому заинтересованы в качестве и жизнестойкости растений.

Фаворит! Яблоня “Мелба” - один из самых популярных сортов.

Многоплодная, начинает давать урожай на 4-5 год после посадки. Она приносит свои плоды во второй половине августа. Яблоки завораживают своей красотой и вкусом.

Всегда порадует яблоня «Белый налив». Средние по размеру плоды зеленовато-желтой окраски придутся по вкусу всем. С одного дерева можно собрать до 40 кг яблок. Этот сорт отлично переносит зиму, что немаловажно для нашего региона.

Груши “Лель” - плоды созревают в конце второй декады августа и хранятся не более недели. Полакомиться первыми плодами можно будет на четвёртый год после посадки. Эти груши десертного вкуса приносят высокий урожай и хорошо переносят зиму.

Популярны у жителей юга Кузбасса сорта яблонь «Грушовка Московская”, “Красная горка”, “Жигулёвское” и многие другие . В питомнике Green Way также большой выбор сортов вишни, смородины, малины, жимолости, облепихи и других плодовых растений.

У вас всё, наверное, очень дорого? У продавцов “у дороги” намного дешевле.

Могу заверить, что в нашем случае качественно не значит дорого. Цены на саженцы в Green Way сравнимы со средними по рынку. А что касается граждан, которые продают саженцы с рук, то никто из них не гарантирует вам качества. А в нашем питомнике за растениями следят квалифицированные агрономы, любящие своё дело. Это уже оценили жители не только Новокузнецка, но и городов всего юга Кузбасса.

Green Way создан на базе ландшафтного бюро "Экодизайн", поэтому у нас вы всегда можете вдохновиться идеями дизайнеров или привнести в свой сад элемент готового решения. Существуют различные акции и предложения для дизайнеров, оптовиков и садоводов-любителей. Мы всегда рады встрече и новым знакомствам, приезжайте и пополняйте свои коллекции растений!

Питомник Green Way,

г. Новокузнецк, ул.Кедровая д.2, (Район Лыжной базы) +7–906–920–10–00 +7–906–928–02–67