Когда станет тепло в домах новокузнечан

В Новокузнецке отопительный сезон стартует уже через неделю, с 15 сентября. Накануне мэр провёл совещание по вопросам подготовки ресурсоснабжающих организаций.

Сейчас на складах муниципальных котельных находится пять тысяч тонн. Этих запасов хватит почти на месяц, считает замглавы города по ЖКХ Евгений Буцук.

«Мы ещё создадим запас на две недели в начале отопительного сезона. Для бесперебойной работы муниципальных котельных уже договорились с предприятиями о поставке угля до конца этого года», – добавил он.

Вдобавок в городе организованы 10-дневные специальные учения. Ради этого областные власти выделили дополнительную технику. Специальные бригады будут работать в тех местах, где больше всего возникает порывов.

Мэр Сергей Кузнецов отметил, что те теплосети, которые были переданы СГК, обследованы и готовы к сезону. А возникшие финансовые проблемы у Сибирской Сбытовой компании будут решаться.

У управляющих компаний осталось меньше недели, чтобы подготовить дома к началу отопительного сезона и устранить все замечания.

Ранее мы рассказали о ремонте магистральных сетей на Ильинке и Запсибе.