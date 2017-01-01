В центре Новокузнецка запретят стоянку

Специалисты УДКХиБ предупреждают водителей об изменении организации дорожного движения.

В Центральном районе Новокузнецка от ул. Запорожская, 53, до жилого дома №58 по пр. Пионерскому установят новые знаки «Зона с ограничением стоянки».

Запрет вступает в силу с 29 сентября. На такой шаг специалисты пошли для улучшения пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Напомним, с 13 сентября реорганизуют дорожное движение на Покрышкина.