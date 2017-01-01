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Новость от 9 Сентября 2017

В центре Новокузнецка запретят стоянку

Специалисты УДКХиБ предупреждают водителей об изменении организации дорожного движения.

В Центральном районе Новокузнецка от ул. Запорожская, 53, до жилого дома №58 по пр. Пионерскому установят новые знаки «Зона с ограничением стоянки».

Запрет вступает в силу с 29 сентября. На такой шаг специалисты пошли для улучшения пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Напомним, с 13 сентября реорганизуют дорожное движение на Покрышкина.

novokuznetsk.su

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