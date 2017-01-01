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Новость от 9 Сентября 2017

Новокузнечанин стал чемпионом России по рукопашному бою

Спортсмен из Новокузнецка добился высоких результатов. Рустам Солиев занял первое место на десятых открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств Анапа-2017. Соревнования прошли с 3 по 10 сентября в посёлке Витязево.

17-летний воспитанник ДЮСШ №3 тренируется под руководством Игоря Калистратова.

Когда Рустам Солиев вернётся домой, будет организована специальная пресс-конференция, на которой он расскажет о своей победе.

novokuznetsk.su

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