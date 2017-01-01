Новокузнецкий лицей получил грант в миллион рублей

Как рассказали в пресс-службе КОиН, лицей №35 им. А.И. Герлингер победил в конкурсе «Территория образовательных проектов –Школа» и стал обладателем гранта в миллион рублей.

Всего в этом конкурсе участвовали проекты пяти школ Новокузнецка.

«Поддержку Фонда Рыбакова получил проект «Новокузнецк глазами детей», подготовленный лицеем №35 (директор Игорь Шибаев)», - уточнили в ведомстве.

Имена всех победителей объявлены на официальном сайте конкурса.

Сейчас творческая команда лицея-победителя приступила к реализации грантового проекта.

Ранее мы рассказали о новокузнечанине, который стал чемпионом России по рукопашному бою.