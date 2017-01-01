В России подешевели презервативы

По информации DSM Group, за 2017-ый год цена одной упаковки презервативов составила 231 рубль, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Всего за первое полугодие в аптеки поступило 384 наименования презервативов, продаваемые под 41 брендом.

Эксперты отмечают, что за шесть месяцев 2017-ого средств барьерной контрацепции было реализовано на 2% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности с января по июль ёмкость сегмента достигла 7,5 млн. упаковок презервативов или 1 746,1 млн. рублей.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что цены сильнее всего упали на Vizit (-13,4%) и «Сенсекс» (-7,1%). Только бренд Viva подорожал на 25,6%.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке продавали поддельные презервативы популярной марки.