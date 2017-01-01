Когда в России окончательно отменят роуминг

Эксперты Федеральной антимонопольной службы заявили, что крупные сотовые компании отменят внутрироссийский роуминг в 2018 году.

Глава ФАС Игорь Артемьев пообещал решить эту проблему. Если «Билайн», МТС, «МегаФон», Tele2 и на этот раз проигнорируют требование, то будут приняты самые жёсткие меры, передаёт ВашГород.ру.

«Мы хотим в этом году закончить всю эту историю, иначе будут приняты самые большие санкции, какие есть в нашем распоряжении», — подчеркнул Игорь Артемьев.

Он также добавил, что речь может идти о штрафах за злоупотребление доминирующим положением.

Напомним, отменить роуминг операторы должны были ещё 13 августа.