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ААА

Новость от 9 Сентября 2017

В Новокузнецке восстановили удобный маршрут

По словам жителей Центрального района, в Новокузнецке восстановили автобусный маршрут №58.

«В эту пятницу ехала с Орджоникидзе и села в №58 маршрутку, которая как и раньше, довезла меня до «Сити Молла». Очень рада что восстановили этот удобный маршрут», - рассказала горожанка.

Отметим, маршруты №58 и 58а не подняли цену за проезд, как многие другие. За одну поездку они по-прежнему просят 18 рублей.

Ранее мы сообщили, что в маршрут №94а пополнился новыми рейсами. 

novokuznetsk.su

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