Погода на неделю в Новокузнецке: готовим зонты

В начале недели в Новокузнецке немного потеплеет, но потом воздух остынет до +2°С.

Сегодня, 11 сентября, пасмурно и дождливо. Возможна гроза при +20°С. Поднимется юго-западный ветер до 11 м/с.

Во вторник вероятность ливневых дождей сохранится. Днём столбик термометра покажет +19°С, а ночью +11°С.

13 сентября похолодает до +12°С. Юго-западный ветер усилится до 19 м/с.

В четверг пасмурно, дождь. Днём +10°С, а в ночные часы +5°С.

15 сентября ожидается переменная облачность при +7°С. В ночь на субботу около +2°С.

В выходные дни без осадков, но довольно холодно. Средняя дневная температура +10°С, ночная +2 °С.