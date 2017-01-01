Топилин назвал вероятную причину падения доходов россиян

Глава Минтруда Максим Топилин предположил, что снижение реальных доходов россиян, о котором говорится в докладе Росстата, может быть следствием сокращения доли теневой экономики в стране, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что в первом полугодии 2017 года зарплаты россиян выросли на 3% в реальном выражении, увеличились и пенсии.