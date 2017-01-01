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Новость от 10 Сентября 2017

Топилин назвал вероятную причину падения доходов россиян

Глава Минтруда Максим Топилин предположил, что снижение реальных доходов россиян, о котором говорится в докладе Росстата, может быть следствием сокращения доли теневой экономики в стране, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что в первом полугодии 2017 года зарплаты россиян выросли на 3% в реальном выражении, увеличились и пенсии.

 

«По крайней мере, там нет фактора падения. Все снижение доходов, которое в итоговом коэффициенте получается, в итоговом индексе, это что-то связанное с перемещениями в иной деятельности, предпринимательской деятельности, в таком теневом секторе. Либо он сокращается, либо еще что-то происходит», – сообщил Топилин.

Он также добавил, что занимается этим вопросом совместно с Минэкономики. При этом, по словам министра, прогноз на 2017 год показывает рост доходов россиян в реальном выражении.

novokuznetsk.su

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